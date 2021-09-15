ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Свердловской области обязал каршеринговую компанию "Делимобиль" принимать от клиентов оплату наличными, следует из решения суда. Власти Москвы увеличили сроки аренды каршеринга

Согласно опубликованным в картотеке дел данным, в феврале 2020 года Роспотребнадзор Свердловской области выдал ООО "Каршеринг Руссия" (работает под брендом "Делимобиль") предписание изменить условия договора, нарушающие права потребителей, в том числе и в части только безналичной оплаты услуг.

Согласно одному из пунктов договора аренды "Делимобиля", платежи за аренду транспортных средств осуществляются посредством списания денежных средств с банковской карты клиента, что, по мнению Роспотребнадзора, лишает его права выбора способа оплаты. Каршеринг подал заявление в суд, чтобы оспорить данное предписание.

"При осуществлении расчетов для лица, оказывающего услуги, потребителю должна быть предоставлена возможность оплаты данной услуги как путем безналичных расчетов с использованием национальных платежных инструментов, так и путем наличных расчетов по выбору потребителя. При таких обстоятельствах оспариваемое предписание в соответствующей части является законным и обоснованным, требования заявителя в данной части не подлежат удовлетворению", — говорится в решении суда.

Сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" начал работу в 2015 году. На данный момент компания насчитывает более 16 тысяч автомобилей. Арендовать "Делимобиль" можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и ряде других российских городов.