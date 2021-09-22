Минтранс и МВД обсуждают порядок проверки автомобилей, для которых ТО останется обязательным
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД) решило упростить процедуру техосмотра для тех машин, которые все еще будут обязаны проходить диагностику. Как пишет "Коммерсант", это грузовики, автобусы и такси.
По мнению МВД, стоит отказаться от проверки уровня загрязняющих веществ в выхлопе. У легковых машин — трещин на лобовом стекле, замков дверей и механизмов регулировки сидений, системы обогрева и обдува ветрового стекла.
Это предложение касается подготовленных Минтрансом поправок к постановлению кабмина, где ранее министерство предложило упростить ТО для тех транспортных средств, которые все еще будут обязаны проходить диагностику.
Издание отмечает, что Минтранс пока не согласился с МВД, но готово обсуждать предложения.
Министерство транспорта представило проект об упрощении техосмотра в конце августа текущего 2021 года. По мнению ведомства, количество обязательных пунктов для проверки на техосмотре можно сократить с 82 до 59. В том числе, Минтранс предлагает исключить:
- обязательную диагностику повреждения тормозных трубок;
- измерение уровня шума выхлопной системы;
- проверку потеков двигателя, коробки передач, мостов и кондиционера;
- проверку работоспособности стеклоомывателя, наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.
https://1prime.ru/auto/20210922/834757981.html