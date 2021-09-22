МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД) решило упростить процедуру техосмотра для тех машин, которые все еще будут обязаны проходить диагностику. Как пишет "Коммерсант", это грузовики, автобусы и такси.

По мнению МВД, стоит отказаться от проверки уровня загрязняющих веществ в выхлопе. У легковых машин — трещин на лобовом стекле, замков дверей и механизмов регулировки сидений, системы обогрева и обдува ветрового стекла.

Это предложение касается подготовленных Минтрансом поправок к постановлению кабмина, где ранее министерство предложило упростить ТО для тех транспортных средств, которые все еще будут обязаны проходить диагностику.

Издание отмечает, что Минтранс пока не согласился с МВД, но готово обсуждать предложения.

Министерство транспорта представило проект об упрощении техосмотра в конце августа текущего 2021 года. По мнению ведомства, количество обязательных пунктов для проверки на техосмотре можно сократить с 82 до 59. В том числе, Минтранс предлагает исключить: