МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия должна рассмотреть все проблемные аспекты и в целом необходимость введения нового стандарта Евро 7 для легких и тяжелых автомобилей, говорится в письме вице-премьера, главы минпромторга и минтранспорта Карела Гавличека четырем еврокомиссарам, сообщила пресс-служба минпромторга.

"Чехия уважает цели "Зеленого соглашения", но у нас есть фундаментальная проблема с его реализацией, когда не принимается во внимание различная промышленная и энергетическая инфраструктура отдельных стран ЕС. Мы будем последовательно настаивать на таком плане, который не нанесет ущерба конкурентоспособности нашей автомобильной промышленности, поскольку она является одним из столпов чешской экономики", — заявил журналистам Гавличек, комментируя свое обращение в ЕК. Электромобиль сегодня – самый грязный вид транспорта

По мнению министра, любое новое предложение по стандарту евро 7/VII должно быть технически осуществимым и экономически эффективным. В противном случае единственным его результатом, учитывая ликвидацию нескольких типов двигателей, было бы серьезное ограничение в выборе новых автомобилей и их значительное удорожание.

"Поскольку клиенты в таком случае предпочтут сохранять свои старые автомобили, эти преобразования приведут к еще большему старению европейского автопарка, то есть к прямо противоположному результату по сравнению с тем, что первоначально предполагала Еврокомиссия", — полагает Гавличек.

Письмо Гавличека адресовано замглаве ЕК Франсу Тиммермансу и еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону. Содержание письма также будет доведено до сведения еврокомиссара по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюса Синкявичюса и еврокомиссара по транспорту Адины Валеан.