МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Большинство российских водителей (76%) прогнозирует, что цены на новые машины уже не опустятся на "допандемийный" уровень и, скорее всего, продолжат свой рост, и лишь четверть жителей нашей страны ожидает, что цены упадут или, как минимум, сохранятся на текущем уровне, показало исследование сервиса "Авто.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В НБКИ рассказали, на какую сумму россияне брали автокредиты в августе

По данным авторов исследования, с января по август цены на новые автомобили выросли в стране более чем на 6%.

"Большинство автомобилистов — 76% — прогнозируют: цены на новые машины уже никогда не опустятся на докризисный уровень и, скорее всего, продолжат свой рост. Треть респондентов надеется, что подорожание замедлится или даже остановится после того, как закончится дефицит. Остальные настроены более скептично. Четверть опрошенных считают, что в ближайшее время цены упадут или, как минимум, сохранятся на текущем уровне", — показал опрос, который проводился в сентябре среди пользователей сервиса, в нем приняло участие 1150 респондентов.

При этом больше половины респондентов прогнозируют будущее падение продаж, причём 65% из них предполагают, что спад будет очень сильным. Треть пользователей считает, что продажи будут расти, а каждый пятый из них верит в возможность резкого подъёма в будущем. Эксперты оценили, что выгоднее: покупка автомобиля или подписка на него

Также почти треть респондентов думает, что дефицит машин — глобальная и продолжительная проблема, которая решится нескоро. Но половина участников опроса считает, что никакого дефицита автомобилей и вовсе нет, а ситуация с нехваткой машин создана искусственно — для того, чтобы оправдать рост цен.

Тем не менее, как отмечают авторы исследования, дефицит новых автомобилей отрицать нельзя: в прошлом году большинство автопроизводителей сократили объём выпуска автомобилей, в том числе из-за невозможности получить комплектующие — заводы остановили работу. Кроме того, сказался мировой дефицит полупроводников, которые используются при производстве автомобильных компонентов, а также электроники (бытовая техника, компьютеры, смартфоны и многое другое).