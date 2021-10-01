МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Законопроект об отмене обязательного техосмотра был рассмотрен на Совете Госдумы в пятницу, это очень важный документ, который облегчит жизнь 50 миллионам автовладельцев, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Госдума 28 октября рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы

"Еще один важный закон в повестке Совета Думы — об отмене обязательного техосмотра. Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 миллионах транспортных средств", — написал Володин в своем Telegram-канале, рассказывая о ключевых законопроектах, которые обсуждались на Совете Думы.

Также он отметил, что для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится – в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр.

"Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации", — добавил он.

Ранее "Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Как заявлял секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, ЕР предлагает отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной. ЕР предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет.