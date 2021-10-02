МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Американский стартап Rivian перед выходом на биржу сообщил об убытке в размере 1 миллиард долларов по итогам первого полугодия, сообщает Bloomberg. В России подорожали автомобили девяти марок

Такие финансовые результаты связаны с минимальной выручкой компании от первых продаж своего пикапа R1T, в то время как другие разработки еще не успели принести прибыль.

Несмотря на такие показатели, компания рассчитывает на интерес инвесторов к ее IPO и оценку при размещении в 80 миллиардов долларов. Стартап уже поддержали такие гиганты, как Amazon и Ford Motor, вложившие в него, в общей сложности, 2,5 миллиарда долларов, добавляет издание.

Планы компании на IPO связаны с расширением масштабов производства электромобилей и стремлением занять большую долю растущего рынка.

Rivian собрала 48 390 предварительных заказов на свои электропикапы и внедорожники. Завод компании в Иллинойсе может производить до 150 000 электромобилей в год, что делает компанию одним из основных конкурентов Tesla Илона Маска, подчеркивает Bloomberg.

В сентябре 2021 года Rivian стал первым производителем электропикапов, которому удалось выйти на потребительский рынок, опередив Tesla, General Motors и Ford.