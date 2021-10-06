МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Вопросы о смене резины уместны в конце ноября в центре Европейской части России, а в октябре они не актуальны, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В октябре менять резину не нужно. Если температура устойчиво ниже +5 градусов, особенно ниже нулевой отметки, то, конечно же, надо менять. Пока прогнозы, что температура будет выше этих отметок…", — отметил Вильфанд.

Он добавил, что по климату температура устойчиво ниже этих отметок в конце ноября в центре Европейской России.