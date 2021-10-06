МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Пользователи "Госуслуги.Авто" после расширения функционала мобильного приложения могут проверять в нем историю транспортного средства и скачивать выписку на авто из государственного реестра транспортных средств ГИБДД, сообщается на сайте Минцифры РФ.

"Этот сервис может быть полезен при покупке автомобиля с пробегом. Для получения данных достаточно ввести VIN, номер кузова или шасси авто", — говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи получат возможность делегировать предъявление свидетельства о регистрации транспортного средства другому водителю и прямо в приложении подать заявление на регистрацию автомобиля, а по истечении срока действия водительского удостоверения записаться на его замену.

"Для этого автовладельцу в своем мобильном приложении "Госуслуги.Авто" необходимо указать ФИО, номер водительского удостоверения и дату рождения водителя, которому он доверяет управление своим транспортным средством, а также срок, на который передается управление", сообщает Минцифры.

Отмечается, что у водителя, получающего в управление авто, также должен быть введен номер его водительского удостоверения в личном кабинете на портале "Госуслуг", уточняет министерство.