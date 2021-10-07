МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Отечественные автомобили марки Lada с 2019 года стойко занимают первое место среди клиентов российских лизинговых компаний, спрос обусловлен доступной ценой, полагают опрошенные РИА Новости участники отрасли.

Согласно предоставленным лизинговыми компаниями России данным ("Газпромбанк Автолизинг", "Европлан", "Интерлизинг" и "Сбербанк Лизинг"), в январе-сентябре текущего года тольяттинская марка снова заняла первую строчку рейтинга среди передаваемых клиентам легковушек. По словам гендиректора "Газпромбанк Автолизинг" Лилии Марковой, 15% всех реализованных легковых авто компании занимает Lada. По данным "Европлана", топ-3 модели марки — Largus, Granta и Vesta. Там добавили, что Lada по-прежнему пользуется высоким спросом благодаря своей доступной цене.

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНКУРЕНТЫ

Впрочем, клиенты "ВТБ Лизинга" свое предпочтение российской марке не отдали — Lada Largus заняла лишь пятое место в рейтинге. "В январе-сентябре "ВТБ Лизинг" передал своим клиентам около 12,5 тысячи легковых машин, это на 6% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Самым большим спросом у розничных клиентов компании в 2021 году пользовались машины Kia Rio. Модель нарастила свою долю в легковом сегменте нового бизнеса с 5% до 8%, ее продажи выросли на 62%", — утверждает начальник управления развития бизнеса автолизинга компании Вячеслав Михайлов.

Согласно рейтингу "ВТБ Лизинг", в топ-5 легковушек, помимо Kia и замыкающей пятерку Lada, вошли Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid. Последняя марка вошла в топ моделей впервые, ее продажи выросли почти в четыре раза за год. "Положительная динамика в этих моделях связана с ростом спроса со стороны таксопарков на обновление парка машин", — пояснил Михайлов. Эксперты выяснили, какие автомобили на "механике" чаще покупают россияне

Директор департамента корпоративного бизнеса АО "Сбербанк Лизинг" Ольга Кириллова отметила, что второе место в рейтинге лучших легковых авто заняла Kia, уступив Lada, затем идут Toyota, Hyundai, Skoda. По словам регионального директора по ЦФО компании "Интерлизинг" Елены Банниковой, в топ-5 марок среди легковушек, помимо уже названных Lada, Toyota и Kia, вошли ГАЗ и Mercedes-Benz. "Расположение моделей автомобилей в рейтинге объясняется их популярностью для такси, каршеринга и служебных авто для сотрудников", — сказала она.

По данным "Европлана", в пятерку лучших также вошли Kia, Volkswagen, Skoda, Toyota. "Как видно из таблицы, предпочтения лизингополучателей за год не поменялись. … Единственное изменение — марку Nissan в топе сменила Skoda", — сообщили в компании.

ТРЕНДЫ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА

Как отметила Банникова из "Интерлизинга", с прошлого года наблюдается тенденция, при которой сначала возникает рост спроса на наиболее бюджетные авто, затем на те, которые в наличии. "Таким образом, сейчас продается то, что есть на рынке: дилеры диктуют свои цены и условия приобретения, а потребитель, за неимением иных вариантов, покупает то, что диктует импортер и так, как диктует продавец", — утверждает она. Владельцам авто напомнили, когда нужно менять резину на зимнюю

По мнению гендиректора "Газпромбанк Автолизинг" Марковой, произошли структурные изменения и в методах привлечения клиентов в легковом сегменте. "Если год назад лидером по этому показателю были поставляемые автосалонами лиды (потенциальный клиент автосалона — ред.), то в этом году на первое место вышли собственные прямые продажи, доля которых выросла в 1,5 раза", — отметила она.

По словам Кирилловой из "Сбербанк Лизинг", с начала года сроки поставок на рынке существенно удлинились, а в ряде случаев достигают девяти месяцев. Тем не менее компания за счет текущих условий своих программ может поставить автомобили в срок до 180 дней. В целом, как считают в "Европлане", ситуация на рынке, рост цен и дефицит автомобилей пока не оказали значительного влияния на предпочтения лизингополучателей. При этом общее число выдач легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросло значительно.