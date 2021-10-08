МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. "Роснефть" и "АвтоВАЗ" договорились о продолжении поставок моторных и трансмиссионных масел для первой заливки на конвейере автозавода, говорится в сообщении нефтяной компании.

"Роснефть" и "АвтоВАЗ" продлили соглашение о стратегическом партнерстве. В соответствии с документом компания продолжит поставки моторных и трансмиссионных масел для первой заливки в автомобили на конвейере крупнейшего российского автопроизводителя", — отмечается в сообщении.

Кроме того, компании договорились о совместном продвижении товарных знаков.

В "Роснефти" напомнили, что с 2012 года компания успешно сотрудничает с "АвтоВАЗом" в области разработки, испытания и внедрения нефтепродуктов для автомобильной промышленности, а также развивает научно-техническую базу для создания новейших образцов смазочных материалов и топлива.