"Роснефть" и "АвтоВАЗ" договорились о поставках моторных масел
"Роснефть" и "АвтоВАЗ" договорились о продолжении поставок моторных масел для заливки на автозаводе
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. "Роснефть" и "АвтоВАЗ" договорились о продолжении поставок моторных и трансмиссионных масел для первой заливки на конвейере автозавода, говорится в сообщении нефтяной компании.
"Роснефть" и "АвтоВАЗ" продлили соглашение о стратегическом партнерстве. В соответствии с документом компания продолжит поставки моторных и трансмиссионных масел для первой заливки в автомобили на конвейере крупнейшего российского автопроизводителя", — отмечается в сообщении.
Кроме того, компании договорились о совместном продвижении товарных знаков.
В "Роснефти" напомнили, что с 2012 года компания успешно сотрудничает с "АвтоВАЗом" в области разработки, испытания и внедрения нефтепродуктов для автомобильной промышленности, а также развивает научно-техническую базу для создания новейших образцов смазочных материалов и топлива.
https://1prime.ru/auto/20211008/834911968.html
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