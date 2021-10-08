МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Daimler Truck, владеющая 15% акций "Камаза", перевела весь свой пакет на материнскую компанию — Daimler AG, следует из сообщения автопроизводителя. Volkswagen снизит выпуск автомобилей в России из-за дефицита компонентов

Так, Daimler AG вернула в свое прямое распоряжение 106,08 миллиона акций "Камаза", что соответствует 15%-ной доле в компании. Ранее этот пакет уже принадлежал Daimler AG, но в 2019 году автоконцерн принял решение перевести его на своё 100%-ное дочернее предприятие — грузовую Daimler Truck.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.