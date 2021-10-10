МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ржавый VIN-номер кузова или неуплаченные государственные сборы могут привести к отмене государственной регистрации автомобиля, сообщает "Газета.Ru". Российским автомобилистам напомнили, что нужно сделать до 1 декабря

Среди оснований для принудительного снятия авто с учета в ГИБДД региональные подразделения МВД называют таже предоставление им документов с недостоверной информацией. В таком случае под удар может попасть и машина, собранная в России из несертифицированных компонентов или с изменениями в конструкции, не соответствующими требованиям законодательства, отмечает издание.

Еще одной причиной отмены регистрации является неуплата утилизационного сбора при растаможке автомобиля, сведения о которой должны содержаться в паспорте транспортного средства. На наличие такой отметки стоит обращать внимание и при покупке импортного автомобиля.

Аннулировать регистрацию машины ГИБДД может также при повреждении, уничтожении или подделке ее идентификационной маркировки. Кроме того, причиной снятия с учета является подделка документов на машину.

Если службы обнаружат, что в транспортном средстве установлены агрегаты, не соответствующие данным из регистрационных баз, или числящиеся в розыске, они также снимут машину с регистрации. То же произойдет, если в розыске находится сам автомобиль, документы на него или номерные знаки. Автоэксперт рассказал, сколько топлива нужно заливать зимой

Регистрация машины также автоматически аннулируется, если в ГИБДД поступят сведения о смерти ее собственника или если фирма, владевшая автомобилем, закрылась, отмечает издание.

Наконец, владелец автомобиля, продавший его другому человеку, может подать заявление о прекращении регистрации, если новый собственник в течение 10 дней не переоформил авто на себя. Однако позже регистрацию можно будет восстановить.

Все основания для прекращения регистрации автомобиля оговорены ст. 18 закона "О регистрации транспортных средств".

"Если ГИБДД все же прекратит регистрационный учет по неочевидной вине автомобилиста, действия инспектора необходимо обжаловать у начальника его подразделения или в суде", — посоветовал адвокат Сергей Радько.