МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Максимальную скорость автобусов, в которых места для сидения пассажиров не оборудованы ремнями безопасности, за пределами населенных пунктов предлагается ограничить до 70 километров в час, следует из проекта постановления правительства России, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Власти Москвы рассказали, кто чаще всего нарушает ПДД

Это изменение к правилам дорожного движения от 1993 года подготовили МВД и Минтранс. Норму предлагается ввести постановлением правительства России.

По ныне действующим ПДД, междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах вне населенных пунктов разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час. Другим автобусам на автомагистралях — не более 90, на всех остальных дорогах — не более 70.

МВД и Минтранс предлагают оставить 90 километров в час для автобусов, где места для пассажиров оборудованы ремнями, а для других автобусов ограничить «максималку» до 70 километров в час.

Вместе с тем в пояснительной записке к проекту постановления предлагается дополнить перечень документов, которые необходимо иметь при себе водителю, картой маршрута регулярных перевозок и договором фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу.