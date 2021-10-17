Автобусам без ремней безопасности предлагают ограничить скорость
МВД и Минтранс предлагают ограничить скорость автобусов без ремней безопасности до 70 км в час
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Максимальную скорость автобусов, в которых места для сидения пассажиров не оборудованы ремнями безопасности, за пределами населенных пунктов предлагается ограничить до 70 километров в час, следует из проекта постановления правительства России, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Это изменение к правилам дорожного движения от 1993 года подготовили МВД и Минтранс. Норму предлагается ввести постановлением правительства России.
По ныне действующим ПДД, междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах вне населенных пунктов разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час. Другим автобусам на автомагистралях — не более 90, на всех остальных дорогах — не более 70.
МВД и Минтранс предлагают оставить 90 километров в час для автобусов, где места для пассажиров оборудованы ремнями, а для других автобусов ограничить «максималку» до 70 километров в час.
Вместе с тем в пояснительной записке к проекту постановления предлагается дополнить перечень документов, которые необходимо иметь при себе водителю, картой маршрута регулярных перевозок и договором фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу.
https://1prime.ru/auto/20211017/834975642.html
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