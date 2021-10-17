МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Минтранс и МВД России предлагают ввести в оборот новые дорожные знаки, в том числе для обозначения мест зарядки электромобилей и мест, где запрещено движение автобусов, и дорожную разметку диагональных пешеходных переходов, следует из проекта постановления правительства, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Для информирования водителей о местах зарядки электромобилей на объектах сервиса вносится новый знак дополнительной информации (табличка) 8.26 "Зарядка электромобилей", — сообщается в документе.

Предлагается ввести дорожный знак 3.34 "Движение автобусов запрещено". В пояснительной записке указывается, что знак предлагается ввести, "принимая во внимание практику ограничения движения автобусов на территориях городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года". При этом знак не распространяется на движение маршрутных транспортных средств и школьных автобусов.

В проекте также предлагается внести новый вид дорожной разметки для обозначения диагонального пешеходного перехода.

Помимо этого, предполагается разрешить совмещать дорожный знак 3.1 "Въезд запрещен" с табличками "Вид транспортного средства" и "Время действия".

"Принимая во внимание поступающие обращения граждан и организаций, а также судебную практику, в целях исключения разночтений требований ПДД скорректированы действия дорожных знаков: 3.27 "Остановка запрещена" – добавлена возможность уменьшения зоны действия при помощи установки знаков 5.29 и 6.4; 3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца", 3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца" – интервал времени перестановки сдвинут на три часа: вместо 19–21 устанавливается 21–24", — уточняется в документе.