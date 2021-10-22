МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Архив базы данных ГИБДД, которая включает в себя 50 миллионов строк записей о водителях Московского региона, выставлен на продажу 19 октября на одном из форумов, специализирующихся на продаже баз данных и организации утечек информации. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Эксперты заявили о росте социального напряжения из-за неравенства дохода

База продается за $800.

"Ъ" связался с продавцом, он рассказал, что в базе содержатся данные с 2006 по 2019 годы.

Бонусом к покупке продавец готов дать файл с данными за прошлый 2020 год.

В образце записей базы, который предоставил продавец, содержатся данные:

о модели и марке машины,



его регистрационном и VIN-номере,



дате постановки на учет,



мощности двигателя,



ФИО владельца,



дате рождения владельца,



номер его телефона.



Продавец заверил, что получил данные от инсайдера в ГИБДД.

Газета позвонила пяти владельцам автомобилей, чьи данные были указаны в базе: все отозвались по имени-отчеству. Один из них подтвердил, что владел автомобилем, который указан в базе данных, но продал его. Остальные отказались комментировать данные.