МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Архив базы данных ГИБДД, которая включает в себя 50 миллионов строк записей о водителях Московского региона, выставлен на продажу 19 октября на одном из форумов, специализирующихся на продаже баз данных и организации утечек информации. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
База продается за $800.
"Ъ" связался с продавцом, он рассказал, что в базе содержатся данные с 2006 по 2019 годы.
Бонусом к покупке продавец готов дать файл с данными за прошлый 2020 год.
В образце записей базы, который предоставил продавец, содержатся данные:
о модели и марке машины,
его регистрационном и VIN-номере,
дате постановки на учет,
мощности двигателя,
ФИО владельца,
дате рождения владельца,
номер его телефона.
Продавец заверил, что получил данные от инсайдера в ГИБДД.
Газета позвонила пяти владельцам автомобилей, чьи данные были указаны в базе: все отозвались по имени-отчеству. Один из них подтвердил, что владел автомобилем, который указан в базе данных, но продал его. Остальные отказались комментировать данные.
https://1prime.ru/auto/20211022/835012276.html
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