МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Архив базы данных ГИБДД, которая включает в себя 50 миллионов строк записей о водителях Московского региона, выставлен на продажу 19 октября на одном из форумов, специализирующихся на продаже баз данных и организации утечек информации. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

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База продается за $800.

"Ъ" связался с продавцом, он рассказал, что в базе содержатся данные с 2006 по 2019 годы.

Бонусом к покупке продавец готов дать файл с данными за прошлый 2020 год.

В образце записей базы, который предоставил продавец, содержатся данные: 

  • о модели и марке машины,
  • его регистрационном и VIN-номере,
  • дате постановки на учет,
  • мощности двигателя,
  • ФИО владельца,
  • дате рождения владельца,
  • номер его телефона.

Продавец заверил, что получил данные от инсайдера в ГИБДД.

Газета позвонила пяти владельцам автомобилей, чьи данные были указаны в базе: все отозвались по имени-отчеству. Один из них подтвердил, что владел автомобилем, который указан в базе данных, но продал его. Остальные отказались комментировать данные.