МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. ООО "Фольксваген Груп Рус" — официальный представитель Audi на российском рынке — отзывает 31,27 тысячи автомобилей Audi A4 и A6, реализованных с 2005 по 2011 годы, из-за вероятности того, что при срабатывании подушки безопасности может разрушиться корпус газогенератора, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причины отзыва транспортных средств: на автомобилях Audi с подушкой безопасности переднего пассажира фирмы Takata, выпущенных в определенный период, существует вероятность того, что при срабатывании этой подушки безопасности может разрушиться корпус газогенератора. В результате мелкие металлические осколки корпуса могут разлететься и в некоторых случаях поранить водителя и пассажиров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет заменен модуль фронтальной подушки безопасности переднего пассажира.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, также указывает Росстандарт. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.