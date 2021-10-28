МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) намерен поменять навигацию и дорожные знаки для проезда автомобилей по МКАД, пишет "Коммерсант".

Указатели с нумерацией съездов, которые были установлены в 2014 году, оказались неудобными для водителей, отмечает изадание.

Разработка концепции по замене знаков и информационных табло на трассе будет стоить Москве почти 10 миллионов рублей.

Издание ссылается на сайт госзакупок: опубликованы результаты тендера ЦОДД по разработке "концепции переоснащения инфраструктуры МКАД".

Конкурс на сумму в 9,7 миллиона рублей выиграла "Студия транспортного проектирования".

Московская кольцевая автомобильная дорога входит в перечень самых аварийных дорог города. Согласно данным ГИБДД, каждое 12-е ДТП в столице происходит там.