МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступает за продление нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей в РФ, считая, что отказ от этой меры приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж, говорится в сообщении ассоциации. Продажи легкового и коммерческого транспорта в России снизились в октябре

В АЕБ подчеркнули, что, несмотря на все трудности, сегмент продолжает расти — с начала года в России было продано 845 таких машин, что уже на 118% превышает показатель за весь 2020 год.

"Это положительное развитие может быть серьезно подорвано отказом от продления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили на ближайшие годы, что приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж…. Наш комитет убежден, что продление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили выгодно как всем участникам рынка, так и государству", — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.