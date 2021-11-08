АЕБ выступает за нулевые пошлины на ввоз электромобилей
АЕБ выступает за продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей в Россию
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступает за продление нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей в РФ, считая, что отказ от этой меры приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж, говорится в сообщении ассоциации.
В АЕБ подчеркнули, что, несмотря на все трудности, сегмент продолжает расти — с начала года в России было продано 845 таких машин, что уже на 118% превышает показатель за весь 2020 год.
"Это положительное развитие может быть серьезно подорвано отказом от продления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили на ближайшие годы, что приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж…. Наш комитет убежден, что продление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили выгодно как всем участникам рынка, так и государству", — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
https://1prime.ru/auto/20211108/835149689.html
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