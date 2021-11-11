МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Министерство юстиции предложило усилить наказание за повторные нарушения нескольких правил дорожного движения в новом проекте КоАП. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на текст документа.

В частности, за повторное вождение автомобиля с нечитаемыми номерами владельца предлагают оштрафовать на 5000 рублей или лишить прав.

За повторное нарушение правил тонировки машины — ввести штраф 3000 рублей.

Новые предложения в КоАП также предусматривают увеличение штрафов за "неоднократный" отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД. В настоящее время за такое нарушение предусмотрен штраф в 500-800 рублей, новый документ предусматривает лишение прав на срок до трех лет либо штраф 40 тысяч рублей в случае, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан. Имеются в виду ситуации, когда сотрудники полиции вынуждены гнаться за нарушителем или даже открывать огонь.

Также предлагается увеличить наказание:

Штраф за неправильную парковку предлагается поднять с 1000 до 3000 рублей, а также расширить его действие с автомагистралей на "дороги для автомобилей" под знаком 5.3 (МКАД).



За управление техникой, которая не предназначена для дорог общего пользования (например, снегоходы и мотоблоки) предлагают ввести штраф в 1000-2000 рублей.

Максимальный штраф за перевозку детей без специального кресла вырастет с 3000 до 5000 рублей.

Это не все предложения Минюста: ведомство также хочет исключить из нового кодекса возможность ареста нарушителей. Как пояснил источник газеты, что министерство прорабатывает исключение этой меры для гуманизации законодательства.

Другой собеседник, знакомый с ходом работы над документом, отметил, что арест тяжело применять на практике и он дорого обходится государству.