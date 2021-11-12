МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Объём автомобильного лизинга в России по итогам девяти месяцев вырос на 23% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 187,6 тысячи единиц переданной клиентам лизинговых компаний техники, сообщает аналитическое агентство "Автостат". В России по итогам года ожидается небывалый объем выдачи автокредитов

"Несмотря на падение автолизинга в течение третьего квартала, его показатели за девять месяцев 2021 года находятся в плюсе. Так, за это время в лизинг было куплено 187,6 тысячи экземпляров автомобильной техники – на 23% больше, чем в январе–сентябре прошлого года", — говорится в сообщении.

В сентябре в России была куплена в лизинг 21 тысяча единиц автотранспорта, что на 11% меньше, чем за тот же месяц 2020 года. Как отмечают эксперты агентства, падение объемов лизинга происходит уже третий месяц подряд, причем оно постоянно усиливается (в июле было снижение на 1%, в августе — на 7%, в сентябре — на 11%).

"На этот раз отрицательная динамика затронула только сегменты легковых автомобилей и LCV, а среди грузовиков и автобусов был зафиксирован рост объемов лизинга. Так, по итогам сентября в лизинг было куплено 11,6 тысячи легковых машин, что на 13% ниже результата годичной давности. При этом в сегменте LCV падение было более глубоким (-47%, до 1,9 тысячи штук)", — сообщают аналитики.

Уточняется, что объем лизинговых сделок по грузовым автомобилям в первый месяц осени вырос на 14% (до 7 тысяч штук), а по автобусам – на 11% (до 500 штук).