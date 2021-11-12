Автомобили с пробегом младше 7 лет подорожали в России на 42% за 10 месяцев 2021 года
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. В России за январь-октябрь текущего года автомобили с пробегом в возрасте до 7 лет выросли в цене по отношению к аналогичному периоду прошлого 2020 года на 42%, пишет издание "Автоновости дня" со ссылкой на "Авито.Авто".
Сейчас такие автомобили стоят в среднем 930 тысяч рублей.
В то же время в ряде крупных российских городов цены на такие машины выросли еще сильнее.
- В Санкт-Петербурге подержанные автомобили младше 7 лет подорожали в среднем на 60%.
- В Новосибирске — на 55%.
- В Москве — на 54%.
- В Сочи — на 53%.
- В Казани — на 50%.
Причины такого роста, по мнению экспертов, подорожание новых автомобилей, в первую очередь связанное с дефицитом самих машин.
"Если есть потребность в покупке автомобиля, то лучше это делать сейчас, не дожидаясь дальнейшего повышения цен. Если же сейчас на рынке нет желаемой комплектации, то следует решить, что лучше — рассмотреть альтернативные модели в наличии, либо ждать нужную модель заранее планируя более высокий бюджет", — прокомментировал руководитель группы аналитики "Авито Авто" Марат Миннекаев.
Самым востребованным подержанным авто по итогам первых десяти месяцев 2021 года стала LADA Granta.
На втором месте — Hyundai Solaris. Третья строчка у KIa Rio.
Также в первую десятку вошли:
— LADA Priora,
— Toyota Camry,
— LADA Vesta,
— Volkswagen Polo,
— LADA 4×4,
— LADA Largus,
— Renault Logan.
https://1prime.ru/auto/20211112/835202210.html