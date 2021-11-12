МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. В России за январь-октябрь текущего года автомобили с пробегом в возрасте до 7 лет выросли в цене по отношению к аналогичному периоду прошлого 2020 года на 42%, пишет издание "Автоновости дня" со ссылкой на "Авито.Авто". "АвтоВАЗ" полностью приостановил работу сборочных линий

Сейчас такие автомобили стоят в среднем 930 тысяч рублей.

В то же время в ряде крупных российских городов цены на такие машины выросли еще сильнее.

В Санкт-Петербурге подержанные автомобили младше 7 лет подорожали в среднем на 60%.

В Новосибирске — на 55%.



В Москве — на 54%.



В Сочи — на 53%.



В Казани — на 50%.

Причины такого роста, по мнению экспертов, подорожание новых автомобилей, в первую очередь связанное с дефицитом самих машин. Остаться без денег. Когда страховая урежет ваши выплаты по каско

"Если есть потребность в покупке автомобиля, то лучше это делать сейчас, не дожидаясь дальнейшего повышения цен. Если же сейчас на рынке нет желаемой комплектации, то следует решить, что лучше — рассмотреть альтернативные модели в наличии, либо ждать нужную модель заранее планируя более высокий бюджет", — прокомментировал руководитель группы аналитики "Авито Авто" Марат Миннекаев.

Самым востребованным подержанным авто по итогам первых десяти месяцев 2021 года стала LADA Granta.

На втором месте — Hyundai Solaris. Третья строчка у KIa Rio.

Также в первую десятку вошли:

— LADA Priora,

— Toyota Camry,

— LADA Vesta,

— Volkswagen Polo,

— LADA 4×4,

— LADA Largus,

— Renault Logan.