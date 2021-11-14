МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Водители с именами Артем и Ксения чаще всего в текущем году страдают от угонов их личных автомобилей, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие". "Развод по схеме". Как вас обманывают в автосервисе

"В 2021 году чаще всего авто похищали у водителей по имени Артем и Ксения – частота угонов составила 0,4% и 0,8% соответственно", — отмечают они.

На втором и третьем местах в "мужском" рэнкинге – Никита (0,3%) и Денис (0,2%), в "женском" – Вера (0,3%) и Валентина (0,2%), подсчитали эксперты.

При этом не было угонов у водителей, которых зовут Евгений, Николай, Михаил, Татьяна, Светлана и Юлия. За что платить не нужно: секреты подготовки машины к зиме

"В основном угонщиков интересуют авто, припаркованные владельцами около дома. В заявлениях клиенты указывают, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки. В отдельных случаях угонщики похищали автомобили, который ранее арендовали", — также рассказали эксперты.

Страховая компания "Согласие" основана в 1993 году, обладает лицензиями на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть "Согласия" включает в себя порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам прошлого года совокупная премия "Согласия" составила 36 миллиардов рублей, выплаты — 17,5 миллиарда.