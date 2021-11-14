МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале объяснил, кому из россиян грозит штраф за езду без диагностической карты в случае принятия проекта об отмене обязательного техосмотра. Россиян предупредили о массовых проверках на дорогах

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Его одобрили 403 парламентария.

Штрафовать будут не всех, а только тех водителей, для которых техосмотр останется обязательным. Речь идет об автобусах, такси, грузовых автомобилях, а также другого транспорта, который используется в коммерческих и служебных целях. Такая мера предусмотрена новыми изменениями в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), объяснил он.

"На остальных штраф распространяться не должен", — подчеркнул Володин.

Изменения в КоАП вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут предусматривать штраф за езду без диагностической карты в размере 2000 рублей.