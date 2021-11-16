МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о порядке получения регистрационного документа на машины, перегоняемые за пределы России. Без лишних слов. Почему россияне покупают китайские авто

Документ предусматривает поправки в статью 10 федерального закона "О государственной регистрации транспортных средств".

По новым правилам регистрационный документ предполагается оформлять на транспортное средство, в том числе и на шасси, перегоняемое за пределы России к месту продажи или к конечному производителю.

"Оформление регистрационного документа на транспортное средство (в том числе на базовое транспортное средство и шасси транспортного средства), перегоняемое в связи с его вывозом за пределы территории Российской Федерации либо перегоняемое к месту продажи или к конечному производителю и являющееся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность", — сказано в тексте законопроекта, подготовленном к третьему чтению.