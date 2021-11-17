МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Российская общественная организация малого и среднего бизнеса "Опора России" выступила с предложением к вице-премьеру, председателю правкомиссии по безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину об отмене госрегулирования цен на техосмотр (ТО) автомобилей, пишет газета "Ведомости". Россияне назвали вескую причину отказаться от путешествия

Как говорится в письме "Опоры России" от 10 ноября, установление рыночной цены на техосмотр создаст условия для функционирования достаточного количества операторов ТО

Помимо этого организация предлагает утвердить программу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере техосмотра. По мнению авторов инициативы, она будет включать в себя частичную (до 50%, но не более 10 миллионов рублей) компенсацию затрат на покупку оборудования для развития производства и субсидирование процентной ставки по текущим кредитным и лизинговым договорам.

С 1 марта текущего года, согласно поправкам в закон о техосмотре, в России вступили в силу новые условия аккредитации операторов ТО: им был дан год на подтверждение соответствия новым требованиям, которые регламентированы приказами Минтранса.

В частности, нормативы предусматривают фотосъемку автомобиля в пункте техосмотра до и после его проведения с указанием координат нахождения диагностической лаборатории, а также ряд других. Эту информацию будут передавать в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра МВД.

Эти ограничения должны исключить покупку диагностической карты без проверки автотранспорта.

По последним имеющимся данным Российского союза автостраховщиков (РСА), на 14 октября 2021 года в стране зарегистрировано 5 077 операторов техосмотра. После вступления в с илу правок в закон — с 1 марта 2021 года операторы направили всего 415 заявок на аккредитацию по новым требованиям Минтранса, аккредитовались только 53 лаборатории.