МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Сотрудники Госавтоинспекции (ГИБДД) регулярно находят автовладельцев, которые вносят незаконные изменения в конструкцию машины, пишет Autonews.ru. В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии по инвалидности

Зачастую водителей штрафуют за нарушения, о которых они даже не подозревали, в частности можно получить постановление за неправильный свет фар.

Речь идет о нештатной доработке головного света.

Издание приводит пример случая в Новом Уренгое. Здесь сотрудники ДПС задержали автомобиль ВАЗ-2114, у автомобиля были изменены цвета огней световых приборов. В частности, внутрь фары была установлена конструкция со светящимися кругами синего, красного и зеленого цветов. Как пояснили в ГИБДД про Ямало-Ненецкому автономному округу, езда на автомобиле с такой оптикой запрещена.

Сейчас для освещения автомобилям на дороге в соответствии с законом разрешены только белые кольца.

"По решению мирового суда вина автовладельца по незаконной установке устройства для подачи специальных световых сигналов была полностью доказана", — подчеркнули представители ведомства.

В итоге автомобилист получил штраф в 3000 рублей, а незаконная оптика была демонтирована и конфискована.