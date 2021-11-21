МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Жизнь автомобилистов зимой усложняется не только состоянием дорог, но и погодными условиями. Портал "АвтоВзгляд" рассказал, чего не стоит делать с автомобилем в зимний период. Эксперты рассказали, как безопасно управлять автомобилем в зимнее время

Так, эксперты категорически не советуют мыть машину в морозы. Дело в том, что многие владельцы автомобилей не знакомы с особенностями мойки автомобиля в зимний период и допускают непоправимые ошибки.

"После мойки кузов необходимо тщательно просушить, а все резиновые детали обработать силиконом. Если этого не сделать, то уплотнители попросту намертво примерзнут к стальной части дверей, и при открывании их можно испортить и порвать", — объясняют специалисты.

Кроме того, можно испортить покрытие кузова горячей водой и паром, если начать мыть машину, не дав ей отогреться.

Второй совет — не оставлять бензобак в морозы без топлива. "Все дело в том, что в пустом баке, где топлива на донышке, обильно образуется конденсат, который превращается в лед", — предупреждают эксперты.

"В последствии ледяная крошка может забить топливный насос. Да и качество самого топлива будет существенно ниже", — уточняют они. Перепишут ценники. Продавцы авто готовят клиентам новогодний сюрприз

Помимо прочего, автовладельцам, оставляющим машину на закрытом паркинге или в гараже, стоит внимательнее следить за вентиляцией помещения. Повышенная влажность вместе с реагентами и солью может испортить незащищенные металлические поверхности, элементы подвески и поврежденные детали кузова.

"Ко всему прочему вся эта сырость проникает в салон, в котором и без того влажно от воды, собравшейся на ковриках", — пишет издание.

Также эксперты советуют избегать применения "народных средств", таких как размораживание примерзших дверей кипятком: вода может попасть в уплотнители и замки и заледенеть там за время ночной стоянки автомобиля.