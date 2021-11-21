Портал "АвтоВзгляд" советует не мыть автомобили в мороз и следить за заполненностью бензобака
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Жизнь автомобилистов зимой усложняется не только состоянием дорог, но и погодными условиями. Портал "АвтоВзгляд" рассказал, чего не стоит делать с автомобилем в зимний период.
Так, эксперты категорически не советуют мыть машину в морозы. Дело в том, что многие владельцы автомобилей не знакомы с особенностями мойки автомобиля в зимний период и допускают непоправимые ошибки.
"После мойки кузов необходимо тщательно просушить, а все резиновые детали обработать силиконом. Если этого не сделать, то уплотнители попросту намертво примерзнут к стальной части дверей, и при открывании их можно испортить и порвать", — объясняют специалисты.
Кроме того, можно испортить покрытие кузова горячей водой и паром, если начать мыть машину, не дав ей отогреться.
Второй совет — не оставлять бензобак в морозы без топлива. "Все дело в том, что в пустом баке, где топлива на донышке, обильно образуется конденсат, который превращается в лед", — предупреждают эксперты.
"В последствии ледяная крошка может забить топливный насос. Да и качество самого топлива будет существенно ниже", — уточняют они.
Помимо прочего, автовладельцам, оставляющим машину на закрытом паркинге или в гараже, стоит внимательнее следить за вентиляцией помещения. Повышенная влажность вместе с реагентами и солью может испортить незащищенные металлические поверхности, элементы подвески и поврежденные детали кузова.
"Ко всему прочему вся эта сырость проникает в салон, в котором и без того влажно от воды, собравшейся на ковриках", — пишет издание.
Также эксперты советуют избегать применения "народных средств", таких как размораживание примерзших дверей кипятком: вода может попасть в уплотнители и замки и заледенеть там за время ночной стоянки автомобиля.
https://1prime.ru/auto/20211121/835286193.html