Володин поручил подготовить поправки против хулиганства на дорогах
Володин поручил подготовить поправки об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах, сообщили в пресс-службе нижней палаты.
"Володин поднял на Совете Думы вопрос об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах. Дано поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство", — говорится в сообщении.
Отмечается, что руководитель думской фракции единороссов Владимир Васильев рассказал о ходе работы над инициативой, а также пригласил к этой работе экспертов, общественность, представителей автомобильного сообщества.
https://1prime.ru/auto/20211122/835295047.html
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