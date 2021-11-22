МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах, сообщили в пресс-службе нижней палаты. Совфед одобрил ряд законов об освобождении части доходов от НДФЛ

"Володин поднял на Совете Думы вопрос об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах. Дано поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель думской фракции единороссов Владимир Васильев рассказал о ходе работы над инициативой, а также пригласил к этой работе экспертов, общественность, представителей автомобильного сообщества.