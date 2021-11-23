МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения разработало проект новой процедуры получения медицинских справок водителями, пишет газета "Коммерсант". Банк Англии предсказывает отказ от наличных денег

Ведомство в своем документе определяет группу риска, куда включены водители с клиническими признаками наркологических расстройств. В частности, предлагает министерство, водителей, у кого будут видны следы уколов, направят на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ, минуя экспресс-анализ мочи.

Такая же процедура будет ждать водителей с повышенной потливостью, чрезмерно низким пульсом, сонливостью, возбуждением, тремором рук и эмоциональной неустойчивостью. Основанием будет служить выявление наркологом одновременно трех признаков употребления наркотиков у россиянина.

Напомним, что еще в ноябре 2019 года Минздрав предлагал внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования, увеличив объем необходимых исследований. Ведомство считало, что в этом случае стоимость прохождения медкомиссии вырастет в несколько раз. Появившаяся в СМИ информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди россиян: в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по старой цене. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для автомобилистов, он согласился с необходимостью дополнительных обследований, связанных с употреблением наркотиков, но призвал с умом подходить к утверждению конкретных методов.