ГИБДД в России начала отказывать в регистрации автомобилей с дилерскими допами в 2021 году
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Фирменное дилерское допоборудование автомобиля, от которого в нынешних реалиях "приоритета продавца" бывает невозможно отказаться, все чаще становится причиной для отказа в регистрации машин Госавтоинстекции, рассказал "Газете.Ru" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Он привел в пример ситуацию, когда популярные у россиян кроссоверы Renault Duster и Hyundai Creta, в перечень "допов" для которых дилеры нередко включают бронированные пленки для фар, тяжелые багажники, нештатную сигнализацию и оригинальные подножки либо защитные дуги для бампера, они сделаны по техническому регламенту и не выступают за кузов. Однако из-за дуг некоторые сотрудники ГИБДД отказывают в постановке таких машин на учет, не проводя никаких измерений.
"Сотрудники ГИБДД очень часто отказываются регистрировать такие автомобили, не заморачиваясь какими-либо измерениями. Мы неоднократно сталкивались с жалобами автовладельцев по этому поводу", — рассказал собеседник издания.
Претензии со стороны органов власти в этих случаях объясняют тем, что такого рода аксессуары могут быть сертифицированы производителями, а испытаний на борту транспортного средства они проводят не всегда.
В результате у покупателей таких машин остается два варианта:
- обжаловать действия сотрудников ГИБДД, получив на руки письменный отказ с обоснованием причин,
- попробовать вернуть купленный автомобиль дилеру.
https://auto.1prime.ru/auto/20211123/835303304.html