МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Фирменное дилерское допоборудование автомобиля, от которого в нынешних реалиях "приоритета продавца" бывает невозможно отказаться, все чаще становится причиной для отказа в регистрации машин Госавтоинстекции, рассказал "Газете.Ru" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он привел в пример ситуацию, когда популярные у россиян кроссоверы Renault Duster и Hyundai Creta, в перечень "допов" для которых дилеры нередко включают бронированные пленки для фар, тяжелые багажники, нештатную сигнализацию и оригинальные подножки либо защитные дуги для бампера, они сделаны по техническому регламенту и не выступают за кузов. Однако из-за дуг некоторые сотрудники ГИБДД отказывают в постановке таких машин на учет, не проводя никаких измерений.

"Сотрудники ГИБДД очень часто отказываются регистрировать такие автомобили, не заморачиваясь какими-либо измерениями. Мы неоднократно сталкивались с жалобами автовладельцев по этому поводу", — рассказал собеседник издания.

Претензии со стороны органов власти в этих случаях объясняют тем, что такого рода аксессуары могут быть сертифицированы производителями, а испытаний на борту транспортного средства они проводят не всегда.

В результате у покупателей таких машин остается два варианта: