МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. На март следующего 2022 года крупнейший российский автоконцерн "Автоваз" наметил старт производства обновленной Lada Vesta FL (Face Lift — рестайлинг). Как пишет газета "Ведомости", тогда же первые автомобили должны попасть в сбытовую сеть для проведения презентаций и тест-драйвов, рассказали два федеральных дилера бренда.

При этом распределение квот на продажи новинки между дилерами планируется на апрель.

Представитель "Автоваза" в свою очередь сообщил, что в настоящее время никакой прогноз по запуску обновленной Vesta не имеет под собой фактических оснований, и пообещал объявить об этом в "нужное время".

Автомобиль Lada Vesta производится на предприятии "Lada Ижевск" с 25 сентября 2015 года. Модель является собственной разработкой Волжского автозавода, базируется на отличной от остальных моделей производителя платформе. Машина выпускается в двух вариантах кузова — седан и универсал, а также их кросс-версий, комплектуется двигателем объемом 1,6 л — российским (106 л. с.) с механической коробкой передач или французским Renault (113 л. с.) с вариатором.

Спортивная версия оборудована движком 1,8 литра и 145 л. с.

Предыдущее наиболее существенное обновление модели было осенью 2019 года: Vesta получила французский двигатель и вариатор.