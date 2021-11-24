МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В России с 30 ноября текущего 2021 года вступает в силу новый ГОСТ по правилам отзыва автомобилей. Издание Autonews.ruразбиралось, как это скажется на жизни автомобилистов.

Разработчики стандарта ГОСТ ввели терминологию и классифицировали дефекты по опасности для водителей. Росстандарт и ФГУП "НАМИ" утвердили новый ГОСТ 34725-2021 "Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов".

Помимо России, к нему присоединились Армения, Белоруссия, Киргизия и Узбекистан.

Стандарт начнет применяться с 30 ноября 2021 года с правом досрочного применения.

Как пояснили в Росстандарте, отзыв продукции — важнейший элемент процесса обеспечения безопасности машин во многих странах мира. Но унифицированные требования на автомобильном рынке до настоящего времени отсутствовали как на международном, так и на национальном уровне.

ГОСТ поможет регулировать порядок проведения отзывных кампаний. Документ включает общие правила, терминологию и руководство, а также критерии оценки риска.

Требования по отзыву дефектных комплектующих машин могут возложить:

на автопроизводителя,



поставщика комплектующих,

продавца.

В стандарте описаны 3 градации риска: низкий, средний и высокий.

Их будут оценивать по двум показателям: тяжести опасных событий и их вероятности (последний критерий делится на маловероятную, вероятную и частую).

Тяжесть событий зависит от ущерба, который может повлечь какой-либо дефект, и от того, какой был нанесен вред здоровью, имуществу и окружающей среде.

Отзывы будут добровольными и принудительными.

"ГОСТ предусматривает три вида отзыва в зависимости от вовлеченности Росстандарта. Добровольный отзыв инициируется производителем, если получена информация о дефектах, не превышающих первый — самый низкий — уровень риска. В этом случае изготовитель самостоятельно проводит все проверки и контролирует "корректирующие мероприятия", — отмечает издание.

Второй тип — "добровольный под надзором". Сюда входят случаи кампании, если зафиксирован второй уровень опасности.

Третий тип — принудительный отзыв. Его будут объявлять, если автопроизводитель не согласовывает с Росстандартом отзывные мероприятия либо отказывается их проводить.

Одной из причин появления ГОСТа стало нежелание автопроизводителей проводить официальные отзывы, отмечает издание.