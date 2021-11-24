Autonews.ru: новый ГОСТ по отзыву автомобилей изменит жизнь россиян после 30 ноября
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В России с 30 ноября текущего 2021 года вступает в силу новый ГОСТ по правилам отзыва автомобилей. Издание Autonews.ruразбиралось, как это скажется на жизни автомобилистов.
Разработчики стандарта ГОСТ ввели терминологию и классифицировали дефекты по опасности для водителей. Росстандарт и ФГУП "НАМИ" утвердили новый ГОСТ 34725-2021 "Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов".
Помимо России, к нему присоединились Армения, Белоруссия, Киргизия и Узбекистан.
Стандарт начнет применяться с 30 ноября 2021 года с правом досрочного применения.
Как пояснили в Росстандарте, отзыв продукции — важнейший элемент процесса обеспечения безопасности машин во многих странах мира. Но унифицированные требования на автомобильном рынке до настоящего времени отсутствовали как на международном, так и на национальном уровне.
ГОСТ поможет регулировать порядок проведения отзывных кампаний. Документ включает общие правила, терминологию и руководство, а также критерии оценки риска.
Требования по отзыву дефектных комплектующих машин могут возложить:
- на автопроизводителя,
- поставщика комплектующих,
- продавца.
В стандарте описаны 3 градации риска: низкий, средний и высокий.
Их будут оценивать по двум показателям: тяжести опасных событий и их вероятности (последний критерий делится на маловероятную, вероятную и частую).
Тяжесть событий зависит от ущерба, который может повлечь какой-либо дефект, и от того, какой был нанесен вред здоровью, имуществу и окружающей среде.
Отзывы будут добровольными и принудительными.
"ГОСТ предусматривает три вида отзыва в зависимости от вовлеченности Росстандарта. Добровольный отзыв инициируется производителем, если получена информация о дефектах, не превышающих первый — самый низкий — уровень риска. В этом случае изготовитель самостоятельно проводит все проверки и контролирует "корректирующие мероприятия", — отмечает издание.
Второй тип — "добровольный под надзором". Сюда входят случаи кампании, если зафиксирован второй уровень опасности.
Третий тип — принудительный отзыв. Его будут объявлять, если автопроизводитель не согласовывает с Росстандартом отзывные мероприятия либо отказывается их проводить.
Одной из причин появления ГОСТа стало нежелание автопроизводителей проводить официальные отзывы, отмечает издание.
https://auto.1prime.ru/auto/20211124/835313455.html