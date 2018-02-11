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Райффайзенбанк сообщил о сбое


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Внутрибанковский сбой после обновления системы произошёл в Райффайзенбанке, в течение одного часа все операции банка будут доступны, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.

"Сейчас произошёл внутрибанковский сбой после обновления внутрибанковской системы - интернет-банк, мобильное приложение. Если даже вы будете расплачиваться картой, даже наши терминалы - работа везде нарушена. Вся система банка дала сбой", - сказали в банке.

Сбой зафиксирован в целом по банку на всей территории России.

"Сейчас делаются все возможные работы. В течение одного часа ситуация должна быть возобновлена, все будет работать", - уточнил представитель банка.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По данным РИА Рейтинг, на 1 декабря 2017 года банк занимает 14-е место в банковской системе РФ. 

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