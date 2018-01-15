Греф: Сбербанк получил выгодное предложение по продаже турецкой "дочки"

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сбербанк SBER пока окончательно не выработал мнение по продаже своего турецкого дочернего Denizbank, работа которого осложнена санкциями, прорабатывает поступившее выгодное предложение, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"У нас нет пока сложившегося окончательного мнения, потому что мы только приступили к предварительной проработке этой темы в силу того, что нам становится сложно работать на рынке", - прокомментировал Греф возможную продажу Denizbank.

По его словам, конкуренция на международных рынках достаточно большая и плотная. "Нам, находясь под санкциями, показывать стабильный результат очень не просто. Утяжеляет задачу по привлечению пассивов", - отметил глава Сбербанка.

Вместе с тем, по его словам, Denizbank показывает очень хороший результат, и Сбербанк позитивно оценивает перспективы турецкого рынка. "Но нам поступило очень выгодное предложение и мы вступили в переговоры", - добавил Греф.

Сбербанк сообщил 30 января, что ведет переговоры с банком Emirates NBD (ОАЭ) о продаже Denizbank. При этом в банке отметили, что обсуждения находятся на начальной стадии. Ведение переговоров со Сбербанком по этому вопросу подтвердил и Emirates NBD, при этом также отметив начальную стадию обсуждения и отсутствие гарантий заключения сделки.