FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Греф: Сбербанк получил выгодное предложение по продаже турецкой "дочки"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Сбербанк SBER пока окончательно не выработал мнение по продаже своего турецкого дочернего Denizbank, работа которого осложнена санкциями, прорабатывает поступившее выгодное предложение, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"У нас нет пока сложившегося окончательного мнения, потому что мы только приступили к предварительной проработке этой темы в силу того, что нам становится сложно работать на рынке", - прокомментировал Греф возможную продажу Denizbank.

По его словам, конкуренция на международных рынках достаточно большая и плотная. "Нам, находясь под санкциями, показывать стабильный результат очень не просто. Утяжеляет задачу по привлечению пассивов", - отметил глава Сбербанка.

Вместе с тем, по его словам, Denizbank показывает очень хороший результат, и Сбербанк позитивно оценивает перспективы турецкого рынка. "Но нам поступило очень выгодное предложение и мы вступили в переговоры", - добавил Греф.

Сбербанк сообщил 30 января, что ведет переговоры с банком Emirates NBD (ОАЭ) о продаже Denizbank. При этом в банке отметили, что обсуждения находятся на начальной стадии. Ведение переговоров со Сбербанком по этому вопросу подтвердил и Emirates NBD, при этом также отметив начальную стадию обсуждения и отсутствие гарантий заключения сделки.

Версия для печати

Банки

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ