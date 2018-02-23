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RBS, проходивший оздоровление, впервые за 10 лет получил прибыль в 752 млн фунтов


Компании / Финансы / Банки

ЛОНДОН, 23 фев - ПРАЙМ. Британский банк RBS, который с 2008 года проходил процедуру оздоровления, по итогам 2017 года впервые за 10 лет получил прибыль в размере 752 миллионов фунтов стерлингов, свидетельствуют данные отчетности кредитной организации.

Операционная прибыль банка до налогообложения в 2017 году составила 2,2 миллиарда фунтов стерлингов. Годом ранее банк фиксировал убыток в размере 6,95 миллиарда долларов.

Банк также сообщил, что продолжит работу по сокращению расходов и по переходу на IT-технологии. Ранее RBS сообщал, что может сократить примерно 14 тысяч сотрудников, или 80% инвестиционно-банковского отдела к 2019 году, а также снизить количество отделений в Великобритании. Также банк объявлял о планах сократить присутствие в более чем 10 странах, таких как Китай, Индонезия, Малайзия, Южная Корея, Индия и Таиланд. При этом RBS продолжит торговые операции в Великобритании, США и Сингапуре.

Royal Bank of Scotland был основан в Эдинбурге в 1727 году. Был одним из двух британских банков, наряду с Lloyds Banking Group, получивших в кризисном 2008 году масштабные вливания государственных средств в обмен на долю в акционерном капитале. Правительство Великобритании в настоящее время владеет 71% акций RBS.

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