Чистая прибыль группы "Альфа-банк" по МСФО за 2017 г выросла в 1,5 раза, до $798 млн

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк", в которую в частности входят АО "Альфа-банк"и ABH Financial, по итогам 2017 года по МСФО выросла в 1,5 раза и составила 798 миллионов долларов, говорится в сообщении группы.

Объем чистого процентного дохода за отчетный период составил 1,739 миллиарда долларов, увеличившись на 26,9% за счет опережающего роста процентных доходов на фоне снижения процентных ставок. Чистый комиссионный доход увеличился на 33,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 846 миллионов долларов.

Совокупные активы банковской группы "Альфа-банк" выросли на 16,9% по сравнению с прошлым годом и составили 44,7 миллиарда долларов по состоянию на 31 декабря 2017 года. Средства клиентов увеличились на 36,1% до 29,6 миллиарда долларов. При этом объем текущих счетов вырос на 31,5%, а их доля в средствах клиентов составила 49,1%.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 19,5% - до 28,6 миллиарда долларов. Корпоративный кредитный портфель вырос на 15,3%, до 24,152 миллиарда долларов. Розничный кредитный портфель увеличился на 49,3% и составил 4,41 миллиарда долларов.

При этом доля просроченных кредитов (90+ дней) сократилась с 4,2% в начале года до 2,3%. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами остается по-прежнему консервативно высоким и составляет 122,8%, отмечает группа. Ставка резервирования на конец 2017 года составила 2,9%.

Коэффициенты достаточности общего капитала и капитала первого уровня составили 18% и 15,7% соответственно.

"Благодаря слаженной работе всего банка мы расширили клиентскую базу, нарастили кредитование, особенно в розничном сегменте, улучшив при этом качество активов. В течение года мы наблюдали существенный приток клиентских средств. В наступившем году мы будем стараться сделать еще больше для всех наших клиентов, активно продолжая нашу стратегию активного роста", - приводятся в сообщении слова зампреда правления банка Алексея Чухлова.