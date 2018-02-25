Альфа-банк планирует нарастить розничный портфель на 35-40% в 2018 году

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Альфа-банк, крупнейший частный российский банк, планирует нарастить портфель розничного кредитования как минимум на 35-40% по итогам 2018 года, сообщил журналистам в ходе телефонной конференции зампред, главный финансовый директор банка Алексей Чухлов.

"Мы планируем нарастить наш портфель розничного кредитования как минимум на 35-40% в этом году", - сказал Чухлов.

Такой рост банк планирует достичь в основном за счёт сегмента кредитных карт, в котором банк занимает третье место в стране, а также ипотеки и потребкредитования.

"Если посмотреть на то, что происходит в стране, корпоративное кредитование растет слабо, а розничное кредитование растет и, на наш взгляд, потенциал его вполне еще не исчерпан", - добавил Чухлов.

Альфа-банк основан в 1990 году. Является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 января занимал седьмое место в банковской системе РФ с активами в размере 2,707 триллиона рублей.