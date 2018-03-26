Биткоин дешевеет в отсутствие позитивных новостей крипторынка

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник вечером продолжает дешеветь в отсутствие позитивных новостей криптовалютного рынка, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.12 мск биткоин дешевел на 5,37%, до 8,117 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 6,53%, до 7,968 тысячи долларов, на GDAX - на 6,73%, до 7,97 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевел на CoinMarketCap на 6,92%, до 486,61 доллара, Ripple - снижался в стоимости на 6,04%, до 0,601 доллара, Bitcoin Cash — на 6,78%, до 912,4 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 309,1 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

"За последние дни отсутствие положительных новостей в области криптовалют приводит к медленной стагнации курса биткоина, которая прерывается редкими попытками части игроков разогнать курс, но они не могут переломить общий тренд и завершаются снижением биткоина до прежних значений", - прокомментировал РИА Новости директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" SYNG Андрей Коптелов.

По мнению эксперта, в настоящее время рынок криптовалют слаб, чтобы привлечь активных инвесторов. "Количество тех, кто хочет уйти с этого рынка пока превышает количество тех, кто хочет на него войти. Поэтому на этой неделе без положительных изменений новостного фона мы увидим продолжающуюся стагнацию курса биткоина", - добавил он.