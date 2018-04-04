FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Глава банка "Екатерининский" обвиняется в хищении более 800 млн руб


Компании / Финансы / Банки

 

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы ПАО "Банк Екатерининский" Павла AKHA Гольдмана, который подозревается в хищении более 800 миллионов рублей и находится в розыске.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении президента ПАО "Банк Екатерининский" и его соучастников", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В прокуратуре пояснили, что обвинения выдвинуты по статьям о мошенничестве и присвоении или растрате.

По версии следствия, руководитель банка и его соучастники на протяжении более 15 лет занимались хищениями денег данного учреждения и граждан, от которых под видом банковских вкладов получили более 740 миллионов рублей и распорядились ими по собственному усмотрению.

"Кроме того, по указанию руководителя они оформили поддельные кредитные договоры, на основании которых в кассе кредитной организации получили и присвоили более 33 миллионов рублей", - рассказали в Генпрокуратуре.

Кроме того, обвиняемые похитили более 86 миллионов рублей со счета банка, подделав документы, добавили в прокуратуре.

"В Следственном департаменте МВД России продолжается расследование в отношении иных соучастников, а также проведение мероприятий по розыску и экстрадиции президента ПАО "Банк Екатерининский", скрывающегося на территории иностранного государства", - отметили в ведомстве.

Центробанк отозвал лицензию у "Екатерининского" в марте 2016 года.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ