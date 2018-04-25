Чистая прибыль ВТБ по РСБУ за I квартал выросла в 5,1 раза

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ, второго по величине банка РФ, по РСБУ по итогам января-марта составила 40,908 миллиарда рублей, увеличившись в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов ЦБ. По итогам января-марта 2017 года чистая прибыль банка по РСБУ составляла 8,05 миллиарда рублей, тогда она снизилась в 2,5 раза.