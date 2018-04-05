Ипотека в приоритете: банки РФ наращивают портфель

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Ипотечное кредитование продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в бизнесе российских банков: игроки планируют в 2018 году существенно нарастить портфель в этом сегменте, оставив при этом размер первоначального взноса неизменным с учетом недоверия регулятора к кредитам с низким взносом, следует из опроса агентства "Прайм" ряда крупных кредитных организаций.

Однако в Сбербанке SBER, который занимает львиную долю на рынке ипотеки в РФ, не видят рисков появления на рынке ипотечного пузыря. Глава крупнейшего банка в стране Герман Греф в январе заявил, что ожидает двухкратный рост этого сегмента в текущем году. Сам Сбербанк в прошлом году нарастил выдачу таких кредитов в 1,5 раза - до 1,1 триллиона рублей. Тогда же он говорил, что ставки по ипотеке в России при инфляции в 4% могут начинаться с 6,5%, хотя это пока недостижимо в 2018 году.

Банк России уже неоднократно выражал обеспокоенность в связи с отдельными элементами проводимой банками ипотечной политики. В частности, регулятор обратил внимание на то, что банки снижали требования к первоначальному взносу ипотечных заёмщиков в 2017 году. "Первоначальный взнос характеризует способность заёмщика сберегать, поэтому кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются более высокими кредитными рисками заёмщика", - отмечала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Для предотвращения накопления рисков в будущем и устойчивого развития ипотечного сегмента ЦБ принял решение о применении повышенных коэффициентов рисков по кредитам, выданным после 1 января 2018 года, с первоначальным взносом менее 20%.

Несмотря на обеспокоенность регулятора, кредитные организации озвучили достаточно агрессивные планы по ипотеке на 2018 год. Самые амбициозные планы среди опрошенных кредитных организаций оказались у банка "ФК Открытие", который планирует увеличить выдачу ипотечных кредитов более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим годом.

В пресс-службе банка сообщили, что уже снизили ставки на 0,5-0,65 процентного пункта по ряду ипотечных программ. "Банк "Открытие" не планирует изменений в размере первоначального взноса в 2018 году", - указали в банке.

"Ипотечное кредитование – одно из приоритетных направлений развития бизнеса банка", - добавила заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Оксана Юркова.

БУМ НА РЫНКЕ

Мартовская статистика как нельзя лучше подтверждает прогноз главы Сбербанка о росте ипотечного рынка. По предварительной оценке "Дом.РФ" (ранее АИЖК), в первом квартале этот сегмент поставил новый рекорд: ипотечных кредитов было выдано на сумму около 600 миллиардов рублей, что на 85% больше уровня первого квартала 2017 года. Всего в 2018 году, по оценке "Дом.РФ", будет выдано около 1,3-1,4 миллиона кредитов на 2,5-2,8 триллиона рублей.

Россельхозбанк, входящий в топ-5 по объёму активов, планирует в текущем году выдать на 40-50% ипотечных кредитов больше. По данным кредитной организации, в первом квартале 2018 года банк нарастил объем выдачи ипотечных кредитов почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Райффайзенбанке отметили, что традиционно их ипотечный портфель растет на 30-35% в год. "В 2017 году размер новых выдач ипотечных кредитов составил порядка 60 миллиардов рублей. Мы планируем держаться этих темпов и дальше", - сообщил руководитель дирекции обслуживания физлиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Роман Зильбер.

"Юникредит банк" не собирается отставать от конкурентов по ипотечному рынку. В пресс-службе отметили, что ипотека является для банка одним из приоритетных направлений бизнеса и что в 2018 году банк ставит перед собой достаточно амбициозные цели по увеличению доли рынка и приросту кредитного портфеля.

Крупнейший крымский банк РНКБ также планирует нарастить ипотечный портфель. "В 2018 году РНКБ планирует выдать около 4 миллиардов рублей в рамках ипотечных кредитов, что в два раза выше показателей предыдущего года", - сообщили в пресс-службе банка.

ПЕРВЫЙ ВЗНОС

Слова первого зампреда Банка России о том, что кредиты с низким первоначальным взносом означают более высокий кредитный риск, всё-таки были услышаны: размер первоначального взноса по ипотеке банки в ближайшее время снижать дальше не планируют. Что касается ставок по ипотечным кредитам, некоторые кредитные организации отметили, что их политика будет состоять в отслеживании сигналов рынка и решений, принимаемых ЦБ.

В начале апреля размер первоначального взноса в Россельхозбанке уже был снижен до 15% по кредитам, выдаваемым на приобретение жилья на этапе строительства, отметили в пресс-службе. "С учетом реализованных изменений банк не планирует в ближайшее время корректировать размер первоначального взноса", - говорится в сообщении РСХБ.

В Райффайзенбанке в ближайшее время размер первоначального взноса по ипотеке пересматривать также не планируют. "Минимальный размер первоначального взноса в Райффайзенбанке – 10%. Мы не будем его уменьшать, но не планируем и повышать", - сообщил Зильбер.

В "Юникредит банке" считают текущую ставку оптимальной с точки зрения минимизации рисков. "В настоящее время в "Юникредит банке" минимальный размер первоначального взноса составляет 15% от стоимости квартиры при оформлении сделки на вторичном рынке. Банк будет принимать решение об изменении минимального размера первоначального взноса, исходя из влияния принятых Банком России изменений на экономику продукта", - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе банка "Уралсиб" сообщили, что в настоящее время установлено минимальное значение первоначального взноса 10%, и дополнительное снижение в ближайшее время не планируется.

В банке "Дельтакредит" считают, что текущий уровень первоначального взноса от 15% является оптимальным. "В ближайшее время не планируем пересматривать это значение", - сообщила зампред правления, руководитель блока развития бизнеса банка "Дельтакредит" Ирина Асланова. В пресс-службе крымского РНКБ сообщили, что первоначальный взнос по ипотеке у них один из самых низких в РФ. В настоящее время снижать его банк не планирует.