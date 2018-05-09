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Банк "Траст" списал обязательства перед "Открытие Холдингом" в 28 млрд руб


Финансы / Банки

МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Банк "Траст" 27 апреля текущего года прекратил свои обязательства в объеме 28 млрд рублей перед "Открытие Холдинг", следует из сообщения компании.

"В адрес "Открытие Холдинг" поступило уведомление из банка "Траст" в котором сообщается, что 27 апреля 2018 года в полном объеме были прекращены обязательства банка перед холдингом по договору займа № 81/15. В данном договоре говорится о 28 миллиардах рублей, которые "Открытие Холдинг" получило от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на предупреждение банкротства банка "Траст". В ходе участия в оздоровлении банка "Траст" холдинг выполнил все свои обязательства на сумму 28 миллиардов рублей в полном объеме", — отмечают в компании.

Однако, в адрес "Открытие Холдинг" пришло уведомление из Рост Банка о том, что АСВ передало данному банку права требования по договору. "Таким образом, АСВ считает, что обязательства холдинга перед ним сохраняются и решило передать их в Рост Банк. "Открытие Холдинг" считает действия контрагентов по плану участия АСВ в предупреждении банкротства банка "Траст" некорректными и неправомерными. У компании были списаны ее денежные средства, но оставили за ней обязательства. Двойное взимание задолженности в компании считают незаконным и будут его оспаривать", — указывается в сообщении.

В 2015 году "Открытие Холдинг", будучи инвестором, осуществляющим процедуру санации банка "Траст", получило от АСВ 28 миллиардов рублей по договору займа на предупреждение банкротства банка. В тот же день между "Открытие Холдингом" и "Трастом" был подписан договор о предоставлении банку займа на ту же сумму. Данные средства были размещены на депозите в "Трасте".

Но в связи с утратой "Открытие Холдингом" статуса инвестора в рамках осуществления плана участия АСВ в предупреждении банкротства "Траста" АСВ потребовало от холдинга вернуть эту сумму. В декабре "Открытие Холдинг", осуществлявший санацию банка "Траст", сообщил, что пока не может вернуть АСВ 28 миллиардов рублей, полученных ранее на эту санацию, с депозита в "Трасте", объяснив это несогласованными действиями АСВ и ЦБ.

Весной текущего года зампред ЦБ РФ Василий Поздышев заявил, что регулятор сохранит требование к "Открытие Холдингу" на 28 миллиардов рублей, уточнив, что требования к холдингу будут выкуплены Фондом консолидации банковского сектора и затем востребуются.

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