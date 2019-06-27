МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Единственный акционер Россельхозбанка (РСХБ) в лице государства утвердил новый состав наблюдательного совета, сменив в нем двух членов, следует из материалов банка.

Из прежнего состава в новый были переизбраны глава Минсельхоза РФ Николай Патрушев, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, советник председателя правления РСХБ Олег Богомолов, председатель правления банка Борис Листов, замминистра финансов РФ Андрей Иванов и спецпредставитель "Росатома" по развитию ядерных технологий в странах Африки Владимир Стржалковский.

Новыми членами набсовета стали экс-глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка и замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

Таким образом, Галушка и Тарасенко заменяют в набсовете Россельхозбанка бывшего руководителя Росимущества, статс-секретаря – вице-президента "Норникеля" Дмитрия Пристанскова и ректора Финансового университета при правительстве РФ Мухадина Эскиндарова, плюс к этому единственный независимый директор Михаил Генис покидает наблюдательный совет.

Кроме того, акционер банка принял решение выплатить вознаграждение членам набсовета — негосударственным служащим в общем размере 15,96 миллиона рублей. В сообщении банка уточняется, что Генис получит 3,4 миллиона рублей, Дворкович – 3,6 миллиона, Пристансков – 1,56 миллиона, Стржалковский – 3,6 миллиона, Эскиндаров – 3,8 миллиона рублей.

Россельхозбанк, созданный в 2000 году, — ключевой кредитор АПК РФ и основной агент правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка.