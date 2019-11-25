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МОСКВА, 25 ноя /ПРАЙМ/. Глава ВТБ Андрей Костин рекомендует хранить сбережения в рублях и отмечает стабильность российской валюты в перспективе.

"Я за рубль всегда, сейчас точно, абсолютно… Все равно ставки выше по рублю… Пишут, что немного качнется к концу года… Все равно сегодня в перспективе рубль достаточно стабилен, я бы хранил в рублях, вкладывал в рубли. Российские облигации позволяют сегодня иметь достаточную доходность на это", — сказал Костин в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Независимо от санкций, цен на нефть, рубль в последнее время даже укрепился несколько", — отметил глава ВТБ.

Костин отметил также, что в последнее время серьезно увеличились инвестиции в российские рублевые государственные ценные бумаги.

"В этих условиях Россия, при том, что у нас ставка (ЦБ) тоже сократилась, все-таки предполагает достаточно неплохой, позитивный результат по вложениям", — сказал глава ВТБ.