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МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном рынке валютном после 30%-ного обрушения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года)

Сейчас доллар торгуется по 72,04 рубля, евро по 82,1.

На валютном рынке Московской биржи торги еще не открылись. Рынок Forex не всегда корректно отображает реальную стоимость валюты в момент, когда закрыта Московская биржа и нет информации от тех, чьи данные и заявления влияют на курс