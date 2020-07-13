МИНСК, 13 июл /ПРАЙМ/. Белорусский государственный телеканал ОНТ показал сюжет о новом эпизоде в "деле Белгазпромбанка", в рамках которого арестован претендент на пост президента республики Виктор Бабарико, в сюжете утверждается, что в банке работала "черная касса", проводившая для руководства валютные операции по специальному курсу и "махинации с облигациями".

"Второго апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию председателя правления Бабарико было принято решение о выплате денежных вознаграждений руководящим работникам банка. Общая сумма таких вознаграждений составила около 5 миллионов (белорусских – ред.) рублей. В день перечисления данных премий, а именно 4 апреля, в закрытой для обслуживания других клиентов банка головного офиса кассе с 11.00 до 12.35 был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте, в том числе при использовании банковских пластиковых карт", — заявил в сюжете начальник первого управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) страны Юрий Мехедов.

По его словам, "в данный период времени получившие денежные средства руководящие работники банка приобрели по заниженному курсу иностранную валюту на сумму, превышающую миллион долларов". В сюжете отмечалось, что факту занижения курса будет дана правовая оценка.

Кроме того, телеканал рассказал, что в этой кассе осуществлялись операции с облигациями, которые также являются эпизодом "дела Белгазпромбанка".

"Установлено, что по указанию Бабарико в банке функционировала так называемая "черная касса"… Одна из схем заключалась в обмене валюты на банковские облигации. "Грязные" деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать. С этой целью за эти деньги они приобретали облигации Белгазпромбанка на предъявителя. Данные финансовые операции позволяли незаконные доходы руководства банка сделать чистыми", — отметил заместитель начальника первого управления ДФР КГК Дмитрий Дягилев.

Телеканал поясняет, что сделки с облигациями дробились на мелкие суммы, чтобы информация о них в автоматическом режиме не попала государственному финансовому мониторингу.

"Аналогичным способом осуществлялось и гашение облигаций и выплата дохода по ним: сделки также дробились на мелкие…, чтобы не попасть в поле зрения департамента финансового мониторинга комитет госконтроля. Руководил схемой заместитель Бабарико (Сергей) Добролет, курирующий розничный бизнес, а после его увольнения в 2016 году — заместитель председателя правления (Кирилл) Бадей и помощница-референт Бабарико (Елена) Карагачева", — сказал Дягилев.

Он добавил, что "с 2010 года по 2019 год по такой схеме проведены махинации с облигациями на общую сумму более 20 миллионов долларов".