Москва, 29 дек — ПРАЙМ. Банк России предложил упростить для клиентов банков процесс смены кредитной организации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития Национальной платежной системы на 2021-2023 годы, который ЦБ разослал представителям отрасли. Банк России назвал ключевые направления развития финансового рынка

Регулятор планирует ввести механизм "универсального платежного адреса", который обеспечит зачисление средств при изменении банковских реквизитов. При этом запуск "механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка" будет способствовать развитию конкуренции, отмечается в документе.

В ЦБ также пояснили, что основной задачей новой стратегии также является снижение стоимости платежных услуг для граждан и бизнеса.

Технические детали механизма не уточняются, но он может работать по аналогии с номером мобильного телефона, который заменяет номер банковского счета или карты. "Мне кажется, логично использовать тот же идентификатор и для всех остальных переводов физических лиц", — отметил в комментарии РБК исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Помимо этого, пока не уточняется, приведет использование нового механизма к отмене привычных банковских реквизитов.

Представитель регулятора отметил, что первый вариант документа появился еще в прошлом году, но обсуждение с участниками рынка продолжается до сих пор.