Москва, 29 дек — ПРАЙМ. Банк России предложил упростить для клиентов банков процесс смены кредитной организации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития Национальной платежной системы на 2021-2023 годы, который ЦБ разослал представителям отрасли.
Регулятор планирует ввести механизм "универсального платежного адреса", который обеспечит зачисление средств при изменении банковских реквизитов. При этом запуск "механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка" будет способствовать развитию конкуренции, отмечается в документе.
В ЦБ также пояснили, что основной задачей новой стратегии также является снижение стоимости платежных услуг для граждан и бизнеса.
Технические детали механизма не уточняются, но он может работать по аналогии с номером мобильного телефона, который заменяет номер банковского счета или карты. "Мне кажется, логично использовать тот же идентификатор и для всех остальных переводов физических лиц", — отметил в комментарии РБК исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Помимо этого, пока не уточняется, приведет использование нового механизма к отмене привычных банковских реквизитов.
Представитель регулятора отметил, что первый вариант документа появился еще в прошлом году, но обсуждение с участниками рынка продолжается до сих пор.
https://1prime.ru/banks/20201229/832704300.html