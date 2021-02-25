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Банк "Открытие" выплатит дивиденды по итогам 2020 года
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Банк "Открытие" планирует выплатить дивиденды по итогам 2020 года, сообщил журналистам глава группы "Открытие" Михаил Задорнов. Отвечая на вопрос о выплате дивидендов по итогам... ПРАЙМ, 25.02.2021
дивиденды, банк открытие, новости, финансы, банки
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Банк "Открытие" планирует выплатить дивиденды по итогам 2020 года, сообщил журналистам глава группы "Открытие" Михаил Задорнов.
Отвечая на вопрос о выплате дивидендов по итогам 2020 года, Задорнов сказал: "Будем выплачивать. Мы с нашим акционером на годовом собрании определим, какая это будет сумма".
Единственным акционером "Открытия" является Банк России. В прошлом году кредитная организация не выплачивала дивиденды.