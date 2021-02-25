МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Банк "Открытие" планирует выплатить дивиденды по итогам 2020 года, сообщил журналистам глава группы "Открытие" Михаил Задорнов. Чистая прибыль группы "Открытие" по МСФО сократилась на 17%

Отвечая на вопрос о выплате дивидендов по итогам 2020 года, Задорнов сказал: "Будем выплачивать. Мы с нашим акционером на годовом собрании определим, какая это будет сумма".

Единственным акционером "Открытия" является Банк России. В прошлом году кредитная организация не выплачивала дивиденды.