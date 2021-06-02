С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ и "Почта России" на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о взаимодействии по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года, в частности, они договорились реализовывать проекты в области недвижимости и строительства, содействовать развитию городской среды за счет реновации главпочтамтов и комплексного развития территорий вокруг них в городах, говорится в сообщении ВЭБа.

"ВЭБ.РФ и "Почта России" подписали соглашение о взаимодействии по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года, обозначенных в указе президента", — сказано в сообщении.

Отмечается, что стороны намерены развивать сотрудничество по созданию благоприятных условий для развития комфортной городской среды и инфраструктуры, по комплексному развитию городов, малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы. В частности, ВЭБ и "Почта России" будут взаимодействовать при реализации совместных проектов в области недвижимости и строительства, содействовать развитию городской среды за счет реновации главпочтамтов и комплексного развития территорий вокруг них в городах.

"Это будет способствовать повышению доступности и качества оказания услуг почтовой связи за счет создания современных отделений почтовой связи в новых микрорайонах городов", — указано в сообщении.

Кроме того, такое сотрудничество будет способствовать функционированию системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках взаимодействия с институтами развития, через разработку и внедрение специализированных совместных продуктов, указывают стороны. Соглашение также позволит создать комплексные финансовые и нефинансовые решения для развития деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан, добавляется в сообщении.

"Почта России" – наш надежный партнер и одна из ключевых общенациональных инфраструктурных компаний. Уверен, что взаимодействие ВЭБ.РФ и "Почты России" позволит создать условия для развития современных цифровых решений в сфере логистики и электронной коммерции. На их основе малые и средние компании смогут эффективнее развиваться и наращивать свой бизнес", – прокомментировал председатель ВЭБа Игорь Шувалов.

Гендиректор "Почты" Максим Акимов напомнил, что почтамты расположены во всех крупных городах России — обычно это здания в центре города, в зависимости от приоритетов городского развития они часто становятся объектами редевелопмента и наполняются новыми функциями. Оператор уверен в скором завершении строительства "Северного потока 2"

"Совместно с ВЭБ.РФ и другими институтами развития, входящими в группу ВЭБ, мы изучаем возможность комплексного развития и реновации почтамтов, чтобы они стали новыми центрами притяжения для горожан и туристов", – добавил Акимов.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.