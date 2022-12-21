МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в среду составили 3,545 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. ЦБ приветствует любые шаги для решения проблемы замороженных активов

Депозиты банков по сравнению со вторником выросли на 104,0 миллиарда рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в среду составили 2,156 триллиона рублей, также сообщила пресс-служба.

Остатки банков на корсчетах по сравнению со вторником выросли на 58,2 миллиарда рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе выросли на 57,8 миллиарда рублей и составили 1,982 триллиона рублей.

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.